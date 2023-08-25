Валерій Залужний запевнив американських офіційних осіб, що ЗСУ наближаються до прориву на фронті. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на посадовців США.

Під час однієї з розмов Залужний сказав американській стороні, що ЗСУ зараз на порозі прориву і натякнув, що американці не зовсім розуміють суть цієї війни.

«Ви не розумієте природи цього конфлікту. Це не протидія повстанцям. Це Курськ [він мав на увазі одну з ключових битв Другої світової війни між Німеччиною та Радянським Союзом]», – заявив Залужний.

За словами співрозмовників видання, для України ще не пізно досягти успіхів на полі бою. На тому, що для контрнаступу ще є час, наполягають і українські командири.

Як пише WSJ, протягом останніх тижнів ЗСУ певним чином зкорегували підхід до ведення наступу на тлі застережень з боку Штатів щодо розпорошення зусиль.

Так, Україна перейшла до оборони в східній частині Запорізької області, що дозволило зберегти сили для головного удару в іншому місці та зменшити витрати боєприпасів. Однак, американська та українська сторони досі мають розбіжності щодо шляхів зміни ситуації до настання холодів.

Представники США вважають, що сили нашої країни залишаються надто розпорошеними для концентрованого удару на півдні, маючи численні бригади на сході, і не вдаються до поєднаного застосування артилерії, механізованих підрозділів і зусиль з розмінування.

Натомість Україна вважає, що звести втрати до мінімуму потрібно, щоб зберегти їхній бойовий потенціал у довгостроковій перспективі, кажуть українці.