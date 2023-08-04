Українську делегацію на переговорах очолив голова ОП Андрій Єрмак

Україна розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, які передбачає декларація «Великої сімки» про підтримку Україні. Про це повідомили в Офісі президента України ввечері у четвер, 3 серпня.

«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», – наголосив керівник ОП Андрій Єрмак, який очолив українську делегацію.

За його словами, ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

Нагадаємо, що на полях саміту НАТО у Вільнюсі лідери «Групи семи» (G7) погодилиСпільну декларацію про підтримку України, у якій зазначили, що кожен із них працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов’язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на оборонну та фінансову допомогу.

У випадку майбутнього збройного нападу з боку Росії країни «Великої сімки» зобов’язуються негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків. У декларації Україна визначила і свої зобов’язання, зокрема, вони стосуються проведення реформ. До цієї декларації вже приєдналися понад десять країн.