Лідери країн «Великої сімки» на саміті НАТО у Вільнюсі

Члени «Великої сімки» підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зі слів очільника Офісу президента, гарантії безпеки від країн G7 передбачають:

1. Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

2. Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

3. Підтримка у притягненні РФ до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання Росії та збільшення її витрат на війну. Серед них:

подальше посилення санкційного тиску;

заморожування активів;

створення механізмів стягнення репарацій;

судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.



«Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація – перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді гарантій безпеки», – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що «важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні і підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО».