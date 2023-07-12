Президент України Володимир Зеленський (2-й ліворуч) та його дружина Олена (ліворуч) під час вечері з президентом Литви Гітанасом Науседою (2-й праворуч) та його дружина Діана (праворуч) у рамках вільнюського саміту НАТО

НАТО продовжує дотримуватись політики «відкритих дверей» і Україну запросять до Альянсу, коли всі потрібні для цього умови будуть виконані. На цьому наголосив речник Держдепу США Метью Міллер під час прес-брифінгу 11 липня, повідомив «Голос Америки».

«Одна з речей, які Росія говорила до початку цієї війни – те, що вони рішуче виступали проти вступу України до НАТО та хотіли отримати залізне зобов’язання, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Ми чітко заявили, що це не розглядається, що ми дотримуємось політики "відкритих дверей НАТО". Ми підкреслюємо це зобов’язання сьогодні. Ми чітко заявили, що Україна стане членом НАТО», – заявив Метью Міллер.

Речник Держдепу США додав, що прийняти Україну в альянс прямо зараз було б недоцільно. За його словами, вагомою причиною, чому Україна не стає членом НАТО прямо зараз є те, що це «миттєво б втягнуло Сполучені Штати у війну з Росією».

Водночас він назвав скасування плану дій щодо членства (ПДЧ) визнанням успіхів, які Україна зробила за останні кілька років, особливо – з моменту повномасштабного російського вторгнення. «Україна стає все більш інтегрованою, зокрема, політично із НАТО. Ви бачили як НАТО тренує українські сили, як НАТО надає військові системи», – сказав речник Держдепу.

Серед умов приєднання України до НАТО Метью Міллер наголосив на укріпленні демократії та антикорупційній реформі. «Україна вже зробила суттєвий прогрес, і ми зможемо запросити їх до НАТО, коли всі умови будуть виконані», – наголосив Міллер. За його словами, Україна продемонструвала прогрес у реформах демократизації та армії.

«Ми завжди розуміли, чому президент Зеленський та інші представники української влади та суспільства робили запити в НАТО, США та до інших країн. В їх країну вторглися, їх інфраструктуру атакували, тисячі їхніх громадян загинули, ми їх розуміємо. Якби ми були на їхньому місці, ми б робили ті самі запити», – додав речник Держдепу США.

Нагадаємо, що саміт НАТО, який цими днями проходить у Вільнюсі, ухвалив рішення прибрати умову виконання «Плану щодо набуття членства» (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в Альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли «будуть виконані умови».