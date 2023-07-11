Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського від 11 липня щодо запрошення України до Альянсу. В тій заяві Зеленський обурювався відсутністю часових рамок щодо запрошення та членства України в НАТО.

На прес-конференції за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі він знову повторив, що члени НАТО погодили «дуже потужний пакет», який наближає Україну до Альянсу, – «це дуже практична допомога». Крім того, Столтенберг зауважив, що країни НАТО надали «дуже чіткий політичний сигнал», але коли йдеться про формулювання, то «це формулювання в комюніке є формулюванням запрошення».

«Якщо ви подивитися на всі процеси членства, то в них немає якраз часових рамок. Завжди у нас все обумовлено умовами», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо того, чому сьогодні немає часових рамок щодо вступу України до НАТО.

Раніше 11 липня Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

У своєму рішенні щодо України саміт НАТО, зокрема, наголосив на тому, що Україна має виконати необхідні умови, щоб її запросили в Альянс. Говорячи про умови, генсек уточнив, що йдеться про модернізацію оборонних інституцій України (яка, зокрема, стосується боротьби з корупцією) та війну, яка триває в країні.