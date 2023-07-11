У НАТО раніше заявили, що Україна отримає «чіткий сигнал» на саміті у Вільнюсі, однак конкретики поки не озвучили

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відсутність готовності у членів НАТО запросити Україну в Альянс, чи зробити її членом, свідчить про їхню слабкість. Про це голова держави написав у своєму Telegram.

«Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно — коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України», — сказано в заяві президента.

За словами Зеленського, схоже на те, що у членів НАТО немає готовності ані запросити Україну в Альянс, ані зробити її членом, що свідчить про слабкість.

«А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше сьогодні Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на полях саміту у Вільнюсі, що Україна отримає «чіткий сигнал» щодо членства в Альянсі, але ніякої конкретики поки не озвучив.

У переддень саміту НАТО країни-союзники змогли досягнути консенсусу та скасували План дій щодо членства для України. Офіційний документ лідери країн планують оприлюднити безпосередньо на саміті. Скасування ПДЧ для України спрощує процедуру її вступу до Альянсу, фактично ліквідуючи виконання додаткових умов країни для членства.