Раніше без ПДЧ до НАТО запросили Фінляндію та Швецію

Представники країн НАТО після тривалих дискусій досягли домовленостей про скасування Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України. Усунення ПДЧ дозволяє скоротити шлях до вступу до НАТО, повідомив у понеділок, 10 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Країни-члени НАТО досягли консенсусу напередодні саміту НАТО в Литві, який відбудеться 11-12 липня. За даними Politico, окрім рішення скасувати ПДЧ для України, група держав НАТО веде активні перемовини щодо гарантій безпеки для України.

«Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом», – повідомив Дмитро Кулеба.

Зазначимо, План дій щодо членства – це фінальна ланка членства країни в НАТО. Згідно з ПДЧ, країна-претендент отримує власну програму підготовки до вступу до Альянсу. Водночас Україна може не отримати такої програми, як Фінляндія та Швеція, яких запросили до НАТО без ПДЧ. Через спрощене запрошення скандинавських країн, Україна також наполягала на скасуванні ПДЧ.

План дій щодо членства ухвалили у 1999 році. Через цю програму пройшло 11 країн-членів Європи.