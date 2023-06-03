Дмитро Кулеба Україна не має проходити через етап ПДЧ для вступу в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за нинішніх обставин План дій щодо членства вже не має бути обов’язковим елементом на шляху України до НАТО. Про це він сказав на спільному брифінгу з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, інформує «Європейська правда».

Міністр зазначив, що однією з ключових тем переговорів з естонським колегою була підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі, і Київ та Таллінн мають спільні очікування.

«Ключове, безумовно, – це крок до членства України в НАТО і гарантії безпеки для України», – зазначив Кулеба.

Він додав, що надання Україні ПДЧ за нинішніх обставин вже втратило актуальність як наступний крок на шляху до НАТО.

«Ми вважаємо, що ПДЧ більше не повинен вважатися елементом на шляху до членства. Це механізм, який себе зжив і не повинен застосовуватися до України», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалили спільну декларацію, у якій, серед іншого, Берлін висловлює підтримку руху України до членства в НАТО.