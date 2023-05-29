Міністерство оборони розпочало розробку змін до правил проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, які базуватимуться на стандартах НАТО, повідомила прес-служба Міноборони в понеділок, 29 травня.

«Будуть чітко розмежовані і регульовані норми проходження служби в мирний час і в особливий період. Військовослужбовці призначатимуться на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їхнім фактичним військовим званням», – сказано в повідомленні.

У нових правилах будуть встановлені мінімальні й максимальні терміни вислуги та перебування у військовому званні. Призначення на вищі посади здійснюватиметься на основі рейтингової системи. Крім того, введеться система ротації військовослужбовців на відповідних посадах, щоб набути необхідний досвід.

Як зазначили в Міноборони, нові правила передбачатимуть, що тих, кого двічі відхилили від просування по службі, рекомендуватимуть для звільнення. «В основі змін – стандарти кадрового менеджменту НАТО», – наголосили в Міноборони.