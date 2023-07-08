Зеленський провів успішну зустріч з Ердоганом

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.

«Україна заслуговує на членство в НАТО», заявив Ердоган. Також лідер Туреччини заявив, що «несправедлива війна Росії ведеться всупереч міжнародному праву», а його країна з часів анексії Криму виступає за територіальну цілісність України.

Ердоган додав, що Туреччина надаватиме Україні будь-яку підтримку з відбудовою – щоб вона скоріше «встала на ноги».

Крім того, він наголосив на солідарності з Україною та сподіванні якнайшвидшого завершення війни на базі мирних переговорів.

За його словами, актуальним питанням порядку денного є обмін полоненими. Ердоган також зазначив, що він уважно стежить за цим питанням, і додав, що в найкоротший результат варто чекати на позитивний результат.