Президент Туреччини визнав, що Україна заслуговує на членство в НАТО
Ердоган заявив, що «несправедлива війна Росії ведеться всупереч міжнародному праву»
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.
«Україна заслуговує на членство в НАТО», заявив Ердоган. Також лідер Туреччини заявив, що «несправедлива війна Росії ведеться всупереч міжнародному праву», а його країна з часів анексії Криму виступає за територіальну цілісність України.
Ердоган додав, що Туреччина надаватиме Україні будь-яку підтримку з відбудовою – щоб вона скоріше «встала на ноги».
Крім того, він наголосив на солідарності з Україною та сподіванні якнайшвидшого завершення війни на базі мирних переговорів.
За його словами, актуальним питанням порядку денного є обмін полоненими. Ердоган також зазначив, що він уважно стежить за цим питанням, і додав, що в найкоротший результат варто чекати на позитивний результат.