На найближчому саміті НАТО, який відбудеться 11 та 12 липня у Вільнюсі, обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань для України у сфері безпеки, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Я просто не буду випереджати наших союзників чи саміт. Я вам скажу, що довгострокові зобов’язання для України у сфері безпеки обов’язково будуть темою обговорень», – сказав Кірбі в інтерв’ю «Голосу Америки».

Він зауважив, що найважливішими акцентами залишаються допомога Україні у війні проти Росії, а також післявоєнна відбудова.

«Ми вважаємо, що найважливішим є залишатись зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть. І дивитись на післявоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов’язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, тому що вони й надалі матимуть великий кордон з Росією», – додав Кірбі.

Водночас він наголосив, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО.

«Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес», – зазначив безпековий речник Білого дому.

На думку Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася «в сірій зоні» між НАТО і Росією, навпаки – всі дії союзників свідчать про те, що вони є повністю на боці України в її справедливій боротьбі проти російської агресії.

«Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну», – додав він.

Як зазначає «Європейська правда», речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час прес-брифінгу 5 липня заявила, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У відповідь у МЗС України закликали реформувати ставлення Заходу до Росії.