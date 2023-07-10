Група держав НАТО веде «несамовиті перемовини» з метою терміново завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня. Про це виданню Politico повідомили посадовці, знайомі з ходом переговорів.

США, Велика Британія, Франція і Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом. Вони також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС і G7.

Ідея полягає в тому, щоб створити «парасольку» з країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни.

Ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО і між кількома групами країн про те, як західні союзники повинні демонструвати довгострокову підтримку України. Таким чином, найбільші держави Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час.

Однак ця думка не є універсальною: країни на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до членства в Альянсі, навіть незважаючи на те, що бойові дії продовжуються.

За словами офіційних осіб у Берліні, Парижі, Лондоні і Брюсселі, які говорили на умовах анонімності, західні держави мають на меті представити свою «парасолькову структуру» на щорічному саміті НАТО.

«Дискусія триває, вона досить прогресує, навіть дуже прогресує, і ми дуже сподіваємося, що її вдасться завершити до кінця саміту», – сказав французький посадовець на брифінгу журналістам.

Високопоставлений дипломат НАТО погодився з цим, повідомивши журналістам на окремому брифінгу, що зараз відбуваються «несамовиті переговори в останні хвилини» про те, як це має виглядати.

За словами іншого дипломата НАТО, обізнаного з планами, президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у понеділок в Лондоні, де їхні штаби намагатимуться узгодити деталі, що залишились.

Ініціатива може зрештою звестися до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають: озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвіддані.

Але намір полягає в тому, щоб запропонувати «більш постійний сигнал єдності» для України, особливо зважаючи на те, що Київ навряд чи отримає тверду обіцянку щодо членства в НАТО, яку він хоче отримати на саміті.

«По суті, це гарантія для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії», – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Кожна зацікавлена країна повинна буде у двосторонньому порядку визначити з Україною, «якими будуть її зобов'язанням – це може бути що завгодно, від протиповітряної оборони до танків і чого завгодно».