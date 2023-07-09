Берлін закликатиме членів НАТО до розгляду гарантій безпеки, а не членства України в Альянсі

На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина наполягатиме на відтермінуванні вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може втягнути Альянс у війну з Росією. Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на свої джерела в Альянсі.

За словами співрозмовника видання, Берлін використає саміт для того, щоб закликати інші країни-члени «зосередитися на гарантіях безпеки для допомоги Україні захистити себе в разі відсутності вступу до Альянсу, а не на пропозиціях членства».

«Берлін не бажає пропонувати Україні негайне членство. Він хоче, щоб був процес і час для розроблення гарантій, які по суті заблокують членство. Берлін не хоче бачити, як Владімір Путін потенційно тестує статтю 5», – цитує видання своє джерело.

Зауважимо, що згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору, якщо будь-яка з держав-членів НАТО стане жертвою збройного нападу, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживатимуть заходи, які вважатимуть необхідними, щоб допомогти країні НАТО, на яку скоєно напад.

Раніше у Німеччині закликали до більшої обережності в обговоренні питання членства України в Альянсі на тлі розв’язаної Росією повномасштабної війни, тоді як Франція наполягала на конкретному плані приєднання до блоку.

Своєю чергою США заявили, що одразу після нього Київ не доєднається до Альянсу. речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час прес-брифінгу 5 липня заявила, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У відповідь у МЗС України закликали реформувати ставлення Заходу до Росії. Україна раніше заявляла, що й не розраховує на миттєвий вступ, але хоче отримати чіткий сигнал про запрошення та політичне рішення.