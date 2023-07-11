Лідери країн обговорять підтримку України та її членство в НАТО

Білий дім підтвердив те, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден зустрінуться на саміті НАТО у Вільнюсі. Зустріч відбудеться на другий день саміту, 12 липня, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок, 11 липня, на брифінгу Білого дому.

За словами Джейка Саллівана, лідери країн будуть обговорювати подальшу підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Окрім того, союзники на саміті будуть обговорювати майбутнє членство України в НАТО.

«Завтра Байден зустрінеться із Зеленським. Вони обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і не допустити майбутню агресію», – повідомив радник Джо Байдена.

Джейк Салліван додав, що 12 липня відбудеться перше засідання Ради у форматі «Україна – НАТО». Учасники Ради обговорять нові пакети допомоги для України та довгострокові потреби країни в умовах війни.

Нагадаємо, у переддень саміту НАТО країни-союзники змогли досягнути консенсусу та скасували План дій щодо членства для України. Офіційний документ лідери країн планують оприлюднити безпосередньо на саміті. Скасування ПДЧ для України спрощує процедуру її вступу до Альянсу, фактично ліквідуючи виконання додаткових умов країни для членства.