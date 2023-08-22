Військові 47 ОМБр евакуювали цивільних з Роботиного

Воїни 47 окремої механізованої бригади з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію жителів на БМП Bradley. Про це 22 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley», – зазначила вона.

За словами Маляр, наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії.

На сторінці 47 окремої механізованої бригади підтвердили, що їм вдалося прорвати оборону ворога і зайти в село.

«Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів! Перше, що зробили військовослужбовці – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі», – розповіли представники бригади. Вже в більш безпечному місці медики 47 окремої механізованої бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним.

Роботине – село в Україні, у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області. До війни село з плошею трішки більше 3 км² населяли приблизно 480 людей.

Село Роботине на мапі Deepstate

З 6 березня 2022 року, село тимчасово окуповане російськими загарбниками в ході російського вторгнення в Україну. Деокупація Роботиного є тактично значущою, оскільки просування ЗСУ в цьому районі може дозволити їм обійти найщільніші російські мінні поля.