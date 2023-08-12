Також ЗСУ просунулися до Урожайного, що на кордоні Донеччини та Запоріжжя

Збройні сили України досягли тактично значущих успіхів на заході Запорізької області. Йдеться про успіхи на околицях села Роботине, розташованого за 10 км від Оріхова, повідомили у п'ятницю, 11 серпня, у прес-службі американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними геолокаційних знімків, 11 серпня українські військові досягли північних околиць села Роботине (10 кілометрів на південь від Оріхова) на заході області. Просування також відбулося щонайменше на трьох ділянках фронту.

«Українські війська тижнями здійснювали регулярні наземні атаки на Роботине в рамках своїх операцій, спрямованих на деградацію оборони Росії. Здатність українських сил просунутися до околиць Роботиного, на захист якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські успіхи наразі обмежені», – повідомили у прес-службі ISW.

Аналітики також повідомляють, що українські війська просунулися до Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецько-Запорізької області. Через контрнаступ ЗСУ росіяни змушені передислоковувати свої сили на Запоріжжя.

Зазначимо, 12 серпня британська розвідка повідомила, що окупанти можуть послабити свою оборону поблизу східного берега Дніпра, що на Херсонщині. За даними розвідки, окупанти могли перемістити своїх військових на Оріхівський напрямок, що на Запоріжжі. Передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил