Кілька полків окупантів на Запоріжжі виснажені та вимагають підкріплення

Російські підрозділи десантно-штурмових військ могли бути переміщені на спірний напрямок у Запорізькій області. Це може вплинути на якість їхньої оборони поблизу східного берега Дніпра, повідомили у суботу, 12 серпня прес-службі міністерства оборони Британії.

За даними британського Міноборони, окупанти могли передислокувати підрозділи ВДВ з Херсонщини на Оріхівський напрямок на Запоріжжі. Саме там з червня 2023 року 58 загальновійськова армія Росії веде бойові дії проти українських захисників.

«Звіти свідчать про те, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій. Існує реальна ймовірність того, що прибуття ВДВ нарешті дозволить частинам цих полків витягнутися для відпочинку та відновлення. Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил», – повідомили у прес-службі британського Міноборони.

Нагадаємо, 8 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни імітують відведення військ у Каховці для виявлення проукраїнськи налаштованих мешканців. Поширюючи фейки про відведення та переміщення військової техніки, росіяни провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних органів.