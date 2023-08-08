Щоб виявити проукраїнськи налаштованих мешканців, окупанти імітують відведення військ у Каховці
Російські агенти провокують людей на вільне висловлювання та передають інформацію до так званих «правоохоронних органів»
Російські окупаційні війська продовжують здійснювати заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України. Для цього окупанти вчиняють провокації, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Так, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих «правоохоронних органів», повідомила Маляр у Telegram.
Крім того, окупантами було здійснено навмисне відключення абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету під час якого вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.
Раніше Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово-окупованій території України, щоб підштовхнути місцеве населення виїхати до Росії. Збільшилася кількість випадків грубого і зневажливого ставлення до людей з боку російських військових.
Зауважимо, що практично всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку широкомасштабного вторгнення у лютому – березні 2022 року. У листопаді 2022 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.