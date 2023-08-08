Російські окупаційні війська продовжують здійснювати заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України. Для цього окупанти вчиняють провокації, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих «правоохоронних органів», повідомила Маляр у Telegram.

Крім того, окупантами було здійснено навмисне відключення абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету під час якого вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Раніше Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово-окупованій території України, щоб підштовхнути місцеве населення виїхати до Росії. Збільшилася кількість випадків грубого і зневажливого ставлення до людей з боку російських військових.

Зауважимо, що практично всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку широкомасштабного вторгнення у лютому – березні 2022 року. У листопаді 2022 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.