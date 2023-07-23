В окупованій Миронівці Запорізької області селяни здали росіянам свою 19-річну односельчанку, яка порвала російський прапор, що висів на одній з адміністративних будівель. Про це в неділю, 23 липня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Черговий "великий злочин" для росіян вчинила 19-річна дівчина у селі Миронівка (Приазовський район). Вона зламала флагшток на одній з адміністративних будівель та розірвала ворожий прапор», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Федоров стверджує, що на дівчину донесли мешканці села. Нині проти неї окупанти вже відкрили кримінальну справу. Їй загрожує до року тюрми.

Нагадаємо, що більша частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабної війни.