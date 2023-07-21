На співпрацю з РФ пішли близько 250 осіб з-поміж 3,5 тис.,які залишились на окупованих територіях

Після повномасштабного російського вторгнення 3500 поліцейських залишилися на окупованих українських територіях, а на співпрацю з ворогом пішли приблизно 250 працівників МВС. Про це розповів міністр МВС Ігор Клименко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами міністра, у масштабі структури МВС на добровільну співпрацю з Росією пішли «одиниці».

«Для України, для 130 тис. особового складу – це одиниці. Але ми зважали на те, що частина з цих людей виїхала у перший день чи в перші два-три дні за кордон або на Західну Україну несанкціоновано. Ми таких людей звільнили. Вони входять у ці 3,5 тис.. Частина людей мали родичів тяжкохворих на цій території. Вони відмовилися також виходити з цих територій. Частина з них написали рапорти на звільнення. І були у той же ж день звільнені. І одиниці, які залишилися і співпрацювали з ворогом», – сказав Клименко, який на момент широкомасштабного вторгнення Росії був головою Національної поліції України.

Очільник МВС стверджує, що відомство поіменно встановило тих поліцейських, які пішли на добровільну співпрацю з Росією. За його словами, мова йде про приблизно 250 поліцейських.

«Я думаю, що це десь приблизно 250 осіб (співпрацює з ворогом – ред.). Це нижчий рівень наших поліцейських, які захотіли стати трошки вище. Як правило, це люди, які не досягли в житті на той час жодних кар’єрних або професійних висот», – сказав міністр внутрішніх справ.

За даними Офісу президента, наразі правоохоронні органи розслідують 5 888 справ за статтею про колабораційну діяльність.