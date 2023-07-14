СБУ затримала чоловіка у момент, коли він стежив за ЗСУ з балкона своєї квартири

Служба безпеки України повідомила про затримання в Донецькій області інформатора, який працював на російські спецслужби, передаючи їм інформацію про українських військових, за якими стежив з балкона своєї квартири.

Як повідомила СБУ в п’ятницю, 14 липня, 48-річний житель міста Добропілля передавав росіянам інформацію про маршрути, кількість та специфікацію техніки ЗСУ, яка рухалася до Краматорська. Особливо він звертав увагу на колони важкої та спеціальної техніки: самохідні артустановки, вантажівки з боєприпасами і паливозаправні автомобілі, які задіяні у контрнаступі Сил оборони.

Як наголосили в СБУ, для збору розвідданих чоловік займав позицію на балконі власної квартири. Через вікно він здійснював приховану фото- та відеофіксацію переміщення військових колон. Відзняті файли і текстовий опис з поясненнями він переправляв своєму зв’язковому з окупованої частини Донецької області. Ним виявився представник підконтрольного російській спецслужбі «МДБ ДНР». Розвідувальна інформація потрібна була росіянам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступальних дій українських військ.

Як йдеться в повідомленні, контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора «на гарячому» під час здійснення ним прихованої відеозйомки з вікна власної оселі. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для фіксації українських об’єктів та комунікації з ФСБ.

Як додали в СБУ, затриманого 48-річного жителя Добропілля росіяни дистанційно залучили до співпраці ще у 2018 році. Після кількох «тестових» завдань окупанти перевели свого інформатора в «режим очікування» до початку повномасштабного вторгнення.

Чоловікові вже повідомили про підозру в наданні збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань. Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.