Мешканця Луганська завербували росіяни ще до початку повномасштабної агресії РФ

Служба безпеки України затримала на Закарпатті ворожого агента, який на початку повномасштабної війни допомагав російським окупантам захопити Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Після пособництва росіянам шпигун втік до Закарпатської області, щоб сховатися від покарання, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 12 липня.

Чоловік, якого завербувала російська ФСБ, допомагав окупантам під час захоплення міста, передаючи їм інформацію про укріплення, вогневі позиції та блокпости українських захисників. Окрім того, шпигун намагався надати росіянам інформацію про точні координати позицій української артилерії, зокрема РСЗВ «Град», якими ЗСУ користувалися, обороняючи Сєвєродонецьк.

«Отримані відомості ворожий агент надсилав до ФСБ через один з месенджерів у вигляді позначок на електронних картах. Розвідінформація потрібна була ворогу для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька», – повідомили у прес-службі СБУ.

Коли на території Сєвєродонецька почалися активні бойові дії, російський агент переїхав до Дніпра, щоб бути далі від лінії фронту. Чоловік очікував повернутися на Луганщину після повної окупації та влаштуватися на роботу до невизнаного окупаційного «міністерства держбезпеки ЛНР». Проте російський «куратор» шпигуна перестав виходити на зв'язок попри спроби зрадника сконтактуватися з ФСБ.

«Після невдалих спроб нового контакту з ФСБ їхній агент виїхав до Закарпаття. Там він сподівався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя за свої злочини проти України. Втім, контррозвідники СБУ зірвали "плани" ворожого поплічника – поетапно задокументували його злочинні дії та переміщення і затримали на території регіону», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці виявили, що шпигуном був мешканець тимчасово окупованого Луганська, який був студентом одного з навчальних закладів МВС України. Його завербували російські спецслужби до початку повномасштабного вторгнення, коли він переїхав до Сєвєродонецька. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ(державна зрада). Шпигуну загрожує довічне ув'язнення.

Зазначимо, російські окупанти захопили місто Сєвєродонецьк 25 червня 2022 року. Місто перебуває під окупацією понад рік. Станом на березень 2023 року, у місті пошкоджено 80-90% житлового фонду.