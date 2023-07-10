Шпигуна затримало Агентство внутрішньої безпеки Польщі

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали учасника шпигунської мережі, члени якої збирали дані для російської агентури. Шпигуном виявився громадянин України, який став 15 затриманою особою у справі щодо зовнішньої розвідки проти Польщі, повідомила у понеділок, 10 липня, радіостанція RMF24.

За даними видання, затриманий чоловік проживає в Польщі чотири роки, з 2019 року. Він здійснював розвідку об'єктів критичної інфраструктури, зокрема військових об'єктів та морських портів країни. Скільки саме часу українець шпигував на користь Росії, журналісти не уточнили.

«Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний вів спостереження за військовими об'єктами та морськими портами. Його систематично нагороджували росіяни. Це вже 15-й затриманий у рамках цього розслідування», – заявив міністр МВС Польщі Маріуш Камінський.

Видання зазначило, що чоловік належав до шпигунської мережі, яку ліквідували польські охоронці кілька місяців тому. Злочинці готували диверсії на території Польщі, а також вели пропагандистську діяльність. Злочинна група також стежила за транспортуванням озброєння в Україну.

Нагадаємо, 15 березня у Підкарпатському воєводстві, що межує з Львівською областю, польські правоохоронці викрили шпигунів, які працювали на Росію. Ворожі агенти встановили камери на трасах та залізничних вузлах, якими постачають зброю Україні. Після інциденту Польща посилила охорону залізниці та об'єктів критичної інфраструктури.

Камери шпигунів виявили також в інших польських воєводствах. В результаті роботи Агентства внутрішньої безпеки було затримано шестеро іноземців, які шпигували для Росії. Пізніше ця цифра зросла до 14.