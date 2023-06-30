Це вже 14-й затриманий член шпигунської мережі, викритий Агентством внутрішньої безпеки Польщі

Польські правоохоронці затримали російського хокеїста за підозрою у розвідці даних на критичну інфраструктуру для іноземних спецслужб. Про це повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зьобро.

«Російські шпигуни падають один за одним! Черговий успіх слідчих Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. Затримано шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена», – повідомив Зьобро.

Rosyjscy szpiedzy wpadają jeden po drugim! Kolejny sukces śledczych @PK_GOV_PL i ABW. Schwytano szpiega, który działał pod płaszczykiem sportowca. Rosjanin był zawodnikiem 1-ligowego klubu. To już 14 zatrzymany członek rozpracowanej przez nas siatki szpiegowskiej. Dziękuję… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) June 30, 2023

А також додав, що це вже 14-й затриманий член шпигунської мережі, викритий в Агентстві.

«Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Він виконував у Польщі завдання на замовлення іноземної спецслужби, яке включало розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах», – повідомили агентству PAP в офісі Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Член польського уряду не назвав ім'я підозрюваного. Проте місцеве видання Sport.pl повідомляє, що йдеться про хокеїста команди елітного польського дивізіону «Заглембє Сосновєц». Польська прокуратура пояснює, що підозрюваний займався ідентифікацією об'єктів критичної інфраструктури в кількох польських воєводствах та інформував своїх клієнтів про результати розвідки, за що отримував грошову винагороду.

Повідомляється, що затриманий громадянин РФ перебував у Польщі з жовтня 2021 року і, зокрема, займався збором даних про «критичну інфраструктуру в кількох воєводствах». Суд відправив його під арешт.