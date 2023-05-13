В ніч на 13 травня з території Білорусі до Польщі залетів невідомий повітряний об’єкт. За попередніми даними, йдеться про шпигунську повітряну кулю. Про це повідомило міністерство оборони Польщі.

«Центр повітряних операцій (COP) зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об'єкта, який прилетів з напрямку Білорусі. За інформацією COP, ймовірно, це повітряна куля спостереження», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, об’єкт було втрачено на радарах в районі населеного пункту Рипін (північна частина РП). У зв’язку з цим командувач Оперативного командування видів збройних сил Польщі прийняв рішення про задіяння чергових сил військ територіальної оборони до пошуку об’єкту.

Повітряна куля пролетіла майже 300 км після чого зникла з радарів

До слова, подібні кулі були помічені раніше в різних куточках світу. Їм переважно приписують китайське походження. Американські розвідслужби дійшли висновку про те, що Китай регулярно використовує аеростати з розвідувальною метою.

Аеростати мають деякі переваги в порівнянні з розвідувальними супутниками. Вони перебувають ближче до поверхні Землі, їх складніше виявити за допомогою радарів, вони можуть зависати над територією, що цікавить розвідку, вони використовують для зйомки прості камери, забезпечуючи високу якість зображень, за допомогою апаратури на аеростатів можна прослуховувати канали зв’язку, недоступні для прослуховування з супутників через їхню віддаленість від Землі.

У лютому 2023 року над Києвом було виявлено близько шести ворожих повітряних куль – протиповітряна оборона збила більшість із них.