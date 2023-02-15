Над Києвом було виявлено близько шести ворожих повітряних куль – протиповітряна оборона збила більшість із них. Про це 15 лютого повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

«Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру .По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті», – йдеться в повідомленні.

В КМВА додають, що повітряні кулі могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідувальне обладнання. Метою запуску куль було виявлення та виснаження української ППО. Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде після аналізу решток збитих об’єктів.

12 лютого 2023 року Командування Повітряних сил України повідомило, що в небі Дніпропетровщини було зафіксовано кулі зі світловідбивачами. Вдруге про них заговорив речник Повітряних сил Юрій Ігнат 14 лютого 2023 року.

Такі ж кулі були помічені раніше в різних куточках світу. Їм переважно приписують китайське походження. Американські розвідслужби дійшли висновку про те, що Китай регулярно використовує аеростати з розвідувальною метою.

Аеростати мають деякі переваги в порівнянні з розвідувальними супутниками. Вони перебувають ближче до поверхні Землі, їх складніше виявити за допомогою радарів, вони можуть зависати над територією, що цікавить розвідку, вони використовують для зйомки прості камери, забезпечуючи високу якість зображень, за допомогою апаратури на аеростатів можна прослуховувати канали зв’язку, недоступні для прослуховування з супутників через їхню віддаленість від Землі.