Росія таємно отримала комерційні супутникові зображення України, щоб завдавати ударів крилатими ракетами по критично важливих об’єктах. Про це повідомляє британський портал Insight News, посилаючись на українських посадовців.

Зазначається, що Росія таємно купила супутникові зображення України в деяких західних приватних компаній. Росіяни планують використати ці знімки для ударів по критичній інфраструктурі та оборонних можливостях України. Особливий інтерес росіян викликають кілька регіонів України [назви областей не уточняються] на тлі поставок західної зброї та контрнаступу України.

Зазначається, що Росія намагалася придбати супутникові знімки за допомогою сторонніх фейкових компаній, щоб приховати той факт, що Кремль потребував ці дані у військових цілях, і одна з невстановлених компаній, ймовірно, таки погодилась їх продати.

Журналісти пояснюють, що ці дії РФ можна трактувати, як акт відчаю, оскільки Україна отримала перевагу над російськими військами, зокрема, завдяки комерційним супутниковим знімкам. Військові супутники Москви, призначені для бойових дій, не мають хорошої роздільної здатності. В боротьбі з хмарами та темрявою російські технології також менш ефективні.

До слова, раніше повідомлялось, що Росія використовує рельєф місцевості і супутникові дані під час ударів дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed.