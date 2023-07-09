Штурмовий гелікоптер Мі-24D перебуває на озброєнні у багатьох країнах колишнього соцтабору

Нещодавно влада Польщі надала Силам оборони України ударні гелікоптери радянського виробництва Мі-24. Мова йде про орієнтовно десяток літаків, пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

«Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки», – йдеться у матеріалі видання.

Офіційно про передачу основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових Польща попередньо не повідомлялося.

Зауважимо, що Польща залишається однієї з тих країн, які найбільше підтримують Україну у війні з Росією. Варшава надає Києву військову допомогу, підтримує запрошення України в НАТО.

3 квітня Польща оголосила про передачу Україні перших кількох МіГ-29, але точну кількість не називала. Тепер відомо, що їх було чотири. Після візиту Володимира Зеленського до польського президента Анджея Дуди оголосили про передачу ще десяти винищувачів.

11 травня стало відомо, що Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29 у межах польської військової допомоги.

Мі-24 – радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Він перебуває на озброєнні багатьох країн, зокрема України.