Аеропорт поблизу Ряшева, де російські шпигуни встановаили камери

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало шістьох іноземців, які готували диверсії на залізничних маршрутах і в критичній інфраструктурі. Шпигуни встановлювали камери на трасах та залізничних вузлах Підкарпатського воєводства. Журналісти RMF FM у середу, 15 березня, зазначили, що це головний пункт постачання Україні західної зброї та боєприпасів.

Після інциденту Польща посилила охорону залізниці та об'єктів критичної інфраструктури. «Шість осіб, яких затримало Агентство внутрішньої безпеки, є іноземцями з нашого східного кордону, які працювали на замовлення російських спецслужб. За інформацією, яку отримав кореспондент RMF FM, йдеться переважно про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві. Зокрема, неподалік летовища "Ясенка" що поблизу Ряшева», – розповіли в RMF FM.

Камери шпигунів знайшли й в інших польських воєводствах. Працівники спецслужб та поліція перебувають у стані підвищеної готовності. Наразі у Польщі посилили охорону стратегічно важливих залізничних шляхів у Польщі та ключових об'єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, що торік польські спецслужби затримали російського бізнесмена, який збирав інформацію про боєздатність збройних сил Польщі та військ НАТО. Він жив у Польщі з 2003 року та займався транскордонними перевезеннями.