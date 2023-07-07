Чоловіку пообіцяли надати російське громадянство за шпигунство

Служба безпеки України затримала на Кіровоградщині російського агента, який збирав інформацію про військову техніку ЗСУ. Завербований місцевий мешканець влаштувався на оборонне підприємство завгоспом, щоб вкрасти таємні дані про кількість та види озброєнь української армії, повідомили у п'ятницю, 7 липня, у прес-службі СБУ.

Російська ФСБ завербувала мешканця Кіровоградської області задовго до повномасштабної війни За даними правоохоронця, росіяни вийшли на чоловіка, оскільки він довго працював на території Росії. Йому наказали очікувати, а після початку повномасштабної агресії видали інструкції щодо шпигунства за ЗСУ.

Чоловіку наказали влаштуватися на оборонний завод на Кіровоградщині для шпигунства, що він зробив у червні 2023 року. Агент мав дізнаватися точну кількість воєнної техніки та секретну інформацію щодо її ремонту.

«Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії. Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта "на гарячому", коли він приховано фотографував таємні документи», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, за успішно виконаний збір інформації ФСБ пообіцяла шпигуну сприяння у виїзді до Росії та отриманні російського громадянства. Чоловіка затримали та оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада під час воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі.