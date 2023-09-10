Селище перебувало в окупації з листопада 2022 року

Українські військовослужбовці зайняли частину селища Опитне, розташованого поблизу тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомив у неділю, 10 вересня, міський голова Авдіївки Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ закріпили свої позиції у селищі, поки окупанти намагалися штурмувати північ Авдіївки. Частину селища, розташованого за 2,5 км від Донецького аеропорту, вдалося захопити.

«Два дні тому, коли російські військові штурмували позиції на півночі міста, українські військові провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного. Вони там змогли закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті», – заявив Віталій Барабаш.

Селище розташоване за 5 км від тимчасово окупованого Донецька. За даними DeepStateMap, в районі Опитного Сили оборони звільнили понад 3 км².

Звільнені території поблизу Опитного / Фото DeepStateMap

Зазначимо, з 2014 року селище Опитне потерпало від бойових дій в районі Донецька. Більшість будинків у населеному пункті було пошкоджено, а станом на 2019 рік в Опитному проживало 39 людей. Під окупацію Опитне потрапило у листопаді 2022 року, коли батальйон 1 бригади псевдореспубліки «ДНР» та російський батальйон «Спарта» витиснули позиції ЗСУ з селища.

Нагадаємо, 9 вересні Генштаб підтвердив захоплення Силами оборони позицій росіян на лівобережжі Херсонщини. За даними DeepStateMap, йдеться про ділянку в районі Антонівки, де раніше бійці ЗСУ підняли прапор України на підтримку місцевих мешканців в окупації.

9 вересня ЗСУ також запустили прапор у небо над Донецьком. Запустили стяг з Авдіївки, звідки він пролетів 15 км до Ленінського району Донецька.