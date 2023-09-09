За даними DeepState, йдеться про захоплені території в районі Антонівки

Збройні сили України захопили позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Відповідну інформацію підтвердили у суботу, 9 вересня, у прес-службі Генерального Штабу.

«На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилах противника», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Де саме Сили оборони захопили позиції, у Генштабі не уточнили. Водночас за даними DeepState, ЗСУ вдалося захопити 0,34 км² території на лівому березі неподалік від Антонівки.

Захоплені ЗСУ території на лівобережжі Херсонщині / Фото DeepStateMap

Нагадаємо, 29 серпня між Антонівкою та Олешками ЗСУ встановили український прапор. За словами речниці ОК «Південь» Наталії Гуменюк, бійці виконували завдання, метою якого було підіймання духу місцевих мешканців в тимчасово окупованих регіонах. За даними місцевих телеграм-каналів, прапор українські захисники встановили на території садового кооперативу «Шляховик», який розташований у так званій «сірій зоні» на лівому березі Дніпра.