Україна завершила ліквідацію наслідків після теракту на Каховській ГЕС. Спалахів інфекційних хвороб, зокрема холери, вдалося уникнути, повідомив у понеділок, 4 вересня, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Завдяки злагодженій роботі спеціалістів Центрів контролю та профілактики хвороб та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб», – зазначив він.

За словами головного санлікаря, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційні хаби. На холеру обстежили понад три тисячі людей з гострою кишковою інфекцією, однак у жодному з цих випадків холери не виявили.

Загалом, якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, то зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу. Водночас моніторинг морської та річкової води з поверхневих водойм продовжуватиметься й надалі.

«У разі фіксації відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам Центри контролю та профілактики хвороб інформуватимуть органи місцевого самоврядування та громади щодо можливих ризиків», – повідомив Кузін.

Також, з липня на територіях постраждалих громад, де вода повністю відступила, а земля підсохла, фахівці дослідили понад 100 проб ґрунту на територіях Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали затоплення.

Російські військові підірвали Каховську ГЕС, яку самі контролювали, уночі 6 червня. Після руйнування греблі Каховської ГЕС до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч людей. Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і подальших руйнувань та затоплень, загинула 31 людина на неокупованій території України. Кількість жертв на окупованій території невідома дотепер.

Про це в інтерв'ю «Радіо ...

Про довгострокові наслідки для України через теракт росіян на Каховській ГЕС читайте у нашому матеріалі.