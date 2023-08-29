Прапор підняли між Антонівкою та Олешками

Українські підрозділи здійснили висадку на лівому березі Херсонщини та встановили національний прапор, повідомили у вівторок, 29 серпня, херсонській ЗМІ. Пізніше інформацію про висадку підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, яка зазначила, що бійці вже повернулися із завдання.

За словами Наталії Гуменюк, українській військові висадилися на лівому березі, щоб підняти дух людей в окупації. За даними місцевих телеграм-каналів, прапор українські захисники встановили на території садового кооперативу «Шляховик», який розташований у так званій «сірій зоні» на лівому березі Дніпра.

«Наші підрозділи висадились на лівий берег, аби підняти дух людей в окупації для того, щоб означити, що лівий берег — це Україна. Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба», – повідомила речниця Сил оборони Півдня.

На відео, яке поширили місцеві канали, видно, як українські бійці підіймають прапор України під національний гімн. Зазначається, що дачні кооперативи, де ЗСУ підняли стяг, розташовані між Антонівкою та тимчасово окупованими Олешками, що на Херсонщині.

Нагадаємо, 7 серпня у прес-службі ГУР повідомили, що група українських спецпризначенців на Херсонщині знищили підрозділ ракетних військ Росії. Розвідка оприлюднила світлини, на яких видно захоплений прапор російських ракетних військ стратегічного призначення. Цей рід військ росіян має на озброєнні має на озброєнні міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками