На окупованому острові Джарилгач у Херсонській області майже тиждень тривала пожежа, яка почалася на початку серпня. Вогонь знищив усю заповідну зону природного парку, повідомила директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко.

«Пожежею знищено майже 16 кілометрів території острова. Пожежа виникла саме через те, що окупаційна влада облаштувала полігон на острові, скоріш за все було загоряння рослинного покриву, тому так сталося. У нас вигоріла майже вся заповідна зона. Там сконцентрована основна частина усіх цінних видів усіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до "Зеленої книги України", а доля тварин нам взагалі невідома», – сказала директорка в коментарі «Радіо Свобода» у середу, 16 серпня.

За її словами, для відновлення рослинного покриву на острові знадобиться від 10 до 30 років. Сабашенко також повідомила, що інформацію про пожежу на Джарилгачі працівники нацпарку передали до Херсонської обласної прокуратури та до Офісу генерального прокурора.

Своєю чергою міський голова окупованого Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що інформації про те, чи відійшли з острова Джарилгач військові РФ після такої масштабної пожежі, немає. За його словами, окупанти закрили доступ до цієї місцевості для жителів регіону.

«На сьогодні відомо, що диму немає. Є рух техніки на самому острові чи ні, невідомо, бо нікого не пускають. А по Лазурному рух продовжується, там періодично щось їздить, думаю вони кудись змістилися», – розповів міський голова.

Нагадаємо, 19 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне. За даними українських військових, російська армія в районі населеного пункту Лазурне засипала піском переправу до острова. Це зробили з метою інтенсивнішого використання природоохоронної території національного парку для військових потреб.

Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у національний природний парк «Джарилгацький». Острів Джарилгач на заході продовжується довгою піщаною косою, яку від суходолу відділяє вузька протока. Лазурне розташоване за 2 кілометри від коси.

Екологи повідомили про пожежу на острові 5 серпня. За їхніми словами, до цього вона тривала вже п’ять днів.