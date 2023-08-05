З перших днів повномасштабної війни острів перебуває під окупацією

У найціннішій степовій ділянці Джарилгацького національного природного парку тривають пожежі. Окупанти, які контролюють острів, не забезпечують збереження острова, повідомили у п'ятницю, 5 серпня, у прес-службі Української природоохоронної групи (UNCG).

«Ділянка, що горить протягом 5 днів, – зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова (решта території в різній мірі заболочена або періодично підтоплюється) та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові», – повідомили у прес-службі UNCG.

Природоохоронці додали, що саме на ділянці, де тривають пожежі, концентрується найбільша кількість копитних заповідника. Скільки тварин постраждало внаслідок пожеж, не уточнюється.

У прес-службі UNCG переконані, що росіяни не намагаються загасити пожежу, дозволяючи знищити біорізноманіття острова. Супутники NATO показали, що пожежі відбуваються у східній частині острова.

Епіцентри пожеж на Джарилгачі

Зазначимо, з 1974 року острів Джарилгач є природним заказником, а в 2009 році отримав статус національного парку. З перших днів повномасштабного вторгнення острів перебуває під окупацією росіян.

У травні 2023 року прес-служба Генштабу повідомила, що окупанти з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне. Там окупанти облаштували військовий полігон. Переправу до острова росіяни засипали піском.