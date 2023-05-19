На самому острові окупанти облаштували військовий полігон

Російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

У зведенні повідомляється, що росіяни так зробили з метою «більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб». Фактично, російські війська облаштували на острові полігон.

«За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском», – йдеться у повідомленні.

Острів Джарилгач розташований у Каркінітській затоці і є найбільшим островом України та Чорного моря, його площа становить 56 км2. Із 2009 року на острові діє Джарилгацький національний природний парк. До його складу входить не лише сам острів, але й акваторія Джарилгацької затоки, а також берегова смуга між Скадовськом та Лазурним. На заході острів продовжується довгою піщаною косою, яку від суходолу відділяє вузька протока. Лазурне розташоване за 2 км від коси.

Острів Джарилгач

Зауважимо, що Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени минулого року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.