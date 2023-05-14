Вибухнув нездетонований снаряд

У Херсонській області через вибух нездетонованого російського снаряду загинули п'ятеро людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Підрив стався на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68. Нагадаємо, наприкінці березня у селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків.

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