На Херсонщині п'ятеро людей загинули від російської вибухівки
Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Вибухнув нездетонований снаряд
У Херсонській області через вибух нездетонованого російського снаряду загинули п'ятеро людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Підрив стався на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.
Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.
Нагадаємо, наприкінці березня у селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків.
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