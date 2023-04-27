Автомобіль з харківськими енергетиками підірвався на міні в Харківській області

У Харківській області на російській міні підірвався автомобіль, в якому перебувала аварійно-відновлювальна бригада енергетиків «Харківобленерго». Інцидент стався в селі Токарівка.

Як повідомила в ефірі «Радіо Свобода» радниця голови облради Наталія Попова, спочатку були повідомлення, що аварійну бригаду буцімто обстріляли. Однак насправді енергетики підрвалися на російській міні. У результаті – одна людина загинула і четверо зазнали поранень.

У Міністерстві енергетики повідомили, що загиблий – водій Богодухівської дільниці Харківського високовольтного району електричних мереж Юрій Варченко.

«Міненерго висловлює щирі співчуття родині загиблого та бажає найскорішого одужання потерпілим. Вкотре дякуємо усім героям енергетичного фронту, які, ризикуючи життям, відновлюють електропостачання українським родинам», – йдеться в повідомленні міністерства.

Зауважимо, що, за словами голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, з початку повномасштабного вторгнення РФ при виконанні службових обов’язків загинули близько сотні енергетиків.