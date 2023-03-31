На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни

У селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один – зазнав поранення. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги», – написав Прокудін у Telegram 31 березня.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на російські міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Лише впродовж доби, 26 березня, четверо цивільних постраждали в Херсонській області протягом внаслідок підриву на ворожих мінах.

13 березня на Херсонщині на російській вибухівці підірвалися четверо піротехніків та цивільний.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.