Янжулівка – село на Чернігівщині, розташоване близько до кордону з Росією

Вдень у неділю у прикордонному з Росією селі в Чернігівській області на протитанковій міні підірвався автомобіль, загинули двоє людей. Про інцидент стало відомо в понеділок, 3 квітня.

Інцидент стався в неділю близько 13:00 у селі Янжулівка Семенівської громади. Легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну ТМ-62. Як повідомили «Суспільному» в Семенівській громаді, загиблими виявилися чоловік 1979 року народження та його син 1996 року народження.

«Їхали машиною за село. Це прикордоння і дорога туди перегороджена. Стоять знаки, що заміноване. Все село знає, що туди їхати не можна», – розповіла діловодка громади Оксана Глум.

За її словами, чоловіки жили окремо в кінці села, який ближче до кордону з Росією. Чиновниця громади розповіла, що оскільки Янжулівка розташована поблизу кордону з Росією, то ворожі війська регулярно її обстрілюють. За останні півроку в селі двічі фіксували прильоти по житлових будинках.

Чернігівщину звільнили від росіян наприкінці березня – на початку квітня 2022 року. Водночас російські воєнні злочинці зі своєї території щоденно обстрілюють з мінометів та іншого озброєння прикордонні території області.