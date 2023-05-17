Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав

У ніч на 17 травня російські окупанти обстріляли житлові масиви Херсона та населені пункти області. Внаслідок атак є влучання у лікарню і багатоповерхівку. Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни влучили у реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибиті близько 60 вікон та пошкоджено стіни. Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Крім того, внаслідок нічного обстрілу були зруйновані два під’їзди житлового будинку.

«Ймовірно, по будинку завдали ракетного удару. У дев’ятиповерхівці знищено квартири з першого по п’ятий поверхи. Внаслідок влучання почалася пожежа. Займання ліквідували», – зазначили в ОВА.

Оскільки мешканців будинку відселили, атака окупантів нікого не вбила.

За процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори спільно зі слідчими ГУ НП в Херсонській області.

Зазначимо, що восени минулого року Збройні сили деокупували частину Херсонської області. Однак ворог регулярно обстрілює звільнені території. Так, протягом 16 травня росіяни 79 разів обстрілювали Херсонщину. Вони випустили 406 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, безпілотників та авіації. Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів). Семеро людей, в тому числі троє дітей, дістали поранення.