Спецприначенці захопили прапор підрозділу ракетних військ стратегічного призначення

Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МО просуваються у Херсонській області вглиб окупованих територій. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки у понеділок, 7 серпня.

За даними розвідки, спецпризначенці батальйону «Шаман», які перебувають на Херсонщині, продовжують знищувати російських окупантів. Точну ділянку діяльності підрозділу не повідомили.

«Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення"», – повідомили у прес-службі ГУР.

Бійці ГУР знищили підрозділ РВСП Росії

Розвідка оприлюднила світлини, на яких видно захоплений прапор російських ракетних військ стратегічного призначення. Зазначимо, цей рід військо окупантів має на озброєнні має на озброєнні міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками мобільного і стаціонарного базування.

Бійці ГУР знищили підрозділ РВСП Росії

Який саме підрозділ було знищено, у прес-службі ГУР не уточнили. Також невідомо, коли саме це сталося.

Нагадаємо, 4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ на півдні місцями прорвали першу лінію оборони окупантів. За словами Ганни Маляр, українській військові там стикаються з тим, що росіяни побудували на панівних висотах інженерні укріплення, що сповільнює наступ Сил оборони.