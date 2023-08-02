Наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут

Унаслідок наступу української армії російські окупанти вимушено відійшли з позицій в районі південніше від Андріївки, що розташована на південь від Бахмута в Донецькій області. Про це повідомила прес-служба генштабу ЗСУ у середу, 2 серпня.

У Генштабі також розповіли, що ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Водночас ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

«В ході ведення силами оборони наступальних дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки, безуспішно намагався відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Важкі бої тривають», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомив про вогневий контроль Сил оборони над Бахмутом. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.