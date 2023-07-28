На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, ЗСУ активізували там контрбатарейну боротьбу. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«На перший план у наших діях зараз вийшла контрбатарейна боротьба», – пояснив командувач. Сирський додав, що для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки російські загарбники зосередили значну кількість артилерії. Знищення артустановок – є одним із головних завдань для наших військ.

На Куп‘янському та Лиманському напрямках російські війська постійно намагаються атакувати, застосовуючи свої найпрофесійніші підрозділи. Щодня українські війська відбивають на цих напрямках численні штурми. «Жодної нашої позиції не втрачено», – наголосив Сирський.

Він зазначив, що зараз варто вживати заходів щодо маневрів силами. Це стосується перекидання частин і підрозділів на напрямки, де спостерігається перспектива успіху, або виводу їх з-під вогню противника. Головне значення у цьому процесі належить штабу угруповання. Саме його офіцери наразі здійснюють аналіз ситуації за багатьма напрямками, а також організовують підготовку та надають пропозиції й бойові розпорядження відповідним підрозділам.

Як зазначається у звіті Генштабу від 28 липня, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Нью-Йорка та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Торецьк, Роздолівка, Міньківка, Предтечине, Нью-Йорк Донецької області.