ЗСУ впритул підійшли до так званих «зубів дракона», встановлених російськими загарбниками на одній з ділянок фронту. Вони є частиною укріплень головної лінії оборони росіян. Про це у п'ятницю, 28 липня, повідомляє CNN.

Журналісти геолокували відео, опубліковане в російських соцмережах, на якому видно, що українські війська вперше з’явились на одній із найпотужніших оборонних ліній Росії. За даними CNN, відео було знято у районі на схід від сіл Нове та Харкове Запорізької області.

За даними CNN, відео було знято у районі на схід від сіл Нове та Харкове Запорізької області. Червоним обведено згадані села, чорні лінії позначають оборонні споруди армії РФ. Скріншот мапи DeepStateMap

Повідомляється, що відео, зняте з позицій російських військових, показує, як українська військова техніка рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом «зубів дракона» – бетонних та арматурних пірамід, які призначення яких – зупинити танки та іншу бронетехніку.

Журналісти геолокували відео, на якому видно, що українські війська підійшли до оборонної лінії Росії

Українські джерела стверджують, що так війська перевіряють здатність машини пройти через «зуби дракона». Зазначається, що здатність українських військ відтіснити російські війська за їхню лінію «зубів дракона» є чітким показником успішності контрнаступу. Проте агенція наголошує, що лінія оборони становить значну перешкоду, шлях подолання якої українські війська мають знайти в «найближчі дні, тижні та місяці».

Раніше командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський висловив впевненість у майбутньому успіху українського контрнаступу, але зазначив, що для цього «потрібен час, терпіння і вмілі дії». Агенція CNN з посиланням на двох американських чиновників повідомила, що Україна направила більше сил на південний схід країни, що є ознакою того, що Київ визначив потенційні слабкі місця в обороні Росії.