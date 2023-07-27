У звільненні села брали участь морські піхотинці 35-ї бригади морської піхоти

Збройні сили України звільнили село Старомайорське на Донеччині. Відповідне відео увечері в четвер, 27 липня, опублікував президент Володимир Зеленський.

Село Старомайорське входить до Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. У звільненні брала участь 35-та окрема бригада морської піхоти разом із батальйоном «Арей» Української Добровольчої армії. Відео, на якому українські військовослужбовці доповідають про звільнення села Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

Напередодні речник Генштабу Андрій Ковальов повідомляв, що українські війська мали успіх у районі Старомайорського на південному фронті. На той момент було відомо, що вони закріплюються там на досягнутих рубежах. Також напередодні повідомлялося, що воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ проводили зачистку села Старомайорське Донецької області, був бій з десантниками російського 247-го парашутно-десантного полку. За повідомленням Сил спецоперацій, окупанти зазнали поразки й були змушені здатися в полон. За їхніми даними, у населеному пункті базувався підрозділ ворожих десантників, і з ним боролися українські воїни тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення.

Старомайорське на мапі DeepStateMAP

Про те, що ЗСУ зайшли у Старомайорське, офіційно стало відомо 18 липня. Тоді про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. На той момент у населеному пункті тривали важкі вуличні бої, а Сили оборони України вже контролювали кілька вулиць у ньому.

Старомайорське стало фігурувати у зведеннях американського Інституту вивчення війни у другій половині липня. Аналітики знайшли підтверджені дані, що українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського – у 9 км на південь від Великої Новосілки.