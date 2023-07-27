На півдні ССО розбили групу російських військових

На південному напрямку бійці Сил спецоперацій ЗСУ знищили групу противника і взяли нових полонених. Про це 27 липня повідомила прес-служба ССО.

Про наявність ворога на конкретній ділянці стало відомо завдяки добре проведеній розвідці. Коли оператори ССО України підійшли до ділянки розташування противника, відбулось зіткнення. Росіян подавили вогнем стрілецької зброї та змусили відступити.

Перехопивши ініціативу воїни Сил спеціальних операцій почали маневрувати і заблокували противника. Ворогу пропонували здатися і двоє військовослужбовців російського підрозділу таки обрали полон. Решту ворогів було знищено.

Зазначається, що до полону бійців ССО вкотре потрапили засуджені росіяни, яким за вбивства українців пообіцяли скасувати термін ув’язнення.