Сили спеціальних операцій помітили окупантів на одному з островів Дніпра, провели спецоперацію і знешкодили загарбників. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій.

ССО повідомили, що під час проведення аеророзвідки одного з островів на річці Дніпро виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу дрона.

Бійці вирішили висунутися в той район, знищити особовий склад ворога та в подальшому взяти під контроль згаданий острів. Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій висунулися вночі на двох човнах в район острова. На світанку захисники штурмували позиції окупантів.

Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів. У результаті операції знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено. Крім того знешкоджено щонайменше 5 окупантів.