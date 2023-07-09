ЗСУ показали, як на фронті працює трофейний «Солнцепьок»

Українські військові з батальйону «Вовки Да Вінчі» відпрацювали по росіянах із системи «Солнцепьок», яку здобули як трофей минулого року. Фото та відео роботи системи опублікували у соцмережах батальйону.

Як зазначають військові, це єдина така система на озброєнні в Україні. Його затрофеїли ДУК [нині 67-ма бригада] минулого року під Києвом. Ця зброя використовується досить рідко через обмежену кількість боєкомплекту і загалом через свою специфіку роботи.

Робота трофейного ТОС 1А «Сонцепек»



Нищимо ворога його ж зброєю pic.twitter.com/zsOzn9h4Bw — Вовки Да Вінчі (@VovkyDaVinchi) July 9, 2023

На трофейному «Солнцепьоку» побратими викарбували ім'я свого загиблого командира Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Стверджують, що цього разу усі влучання були точно в ціль.

«Герої не вмирають, і навіть зараз "Да Вінчі" та його імʼя продовжують нищити ворога», – зазначили «Вовки Да Вінчі».

ТОС – сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. ТОС-1А «Солнцепьок» є модифікацією ТОС-1 «Буратіно». «Солнцепьок» має зменшену до 24 кількість снарядів, збільшену до 6 км дальність стрільби і замінене шасі КрАЗу на модернізовану гусеничну базу танка Т-72А. Термобаричний боєприпас ТОС формує хмару вибухової суміші і потім підриває її. Після миттєвої детонації атмосферний тиск у хмарі різко підскакує, щоб потім так само стрімко впасти приблизно на 160 мм ртутного стовпа.

У результаті, навіть якщо комусь вдалося вціліти після самого вибуху, такий різкий перепад тиску практично гарантовано призводить до загибелі від розриву внутрішніх органів. Через страшні наслідки бойового застосування, ці установки часто порівнюють з тактичною ядерною зброєю. Серед недоліків «Солнцепьока» називають низьку швидкість і недалекобійність, що робить установки вразливими для ударів.